لتطوير وتمكين الطاقات الوطنية الشابة.. "زين السعودية" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "جامعة الفيصل"

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، أشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود نائبة رئيس "جامعة الفيصل" للعلاقات الخارجية والتنمية، إلى أهمية إعداد طلاب وخريجي الجامعة للحياة العملية والتطبيقية بالشكل الصحيح، بعد حصولهم على الدراسات النظرية. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع "زين السعودية" تُشَكل أهمية كبرى في هذا المجال، وتندرج في إطار الجهود التي تقوم بها "جامعة الفيصل" لمواءمة برامجها مع سوق العمل وتخريج نخبة من الكفاءات والقدرات الطموحة -لا سيما الطالبات- عن طريق دمجهم في قطاع التقنية وتمكينهم لمواكبة سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.