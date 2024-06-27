"السواحة" يعقد سلسلة اجتماعات بأمريكا لتوسيع الشراكة الاستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، زيارة تتضمّن سلسلة اجتماعات بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز صناعة قطاع الفضاء السعودي، وذلك بما يحقّق رؤية 2030.