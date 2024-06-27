"السواحة" يعقد سلسلة اجتماعات بأمريكا لتوسيع الشراكة الاستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، زيارة تتضمّن سلسلة اجتماعات بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز صناعة قطاع الفضاء السعودي، وذلك بما يحقّق رؤية 2030.
وتتضمّن الزيارة عقد اجتماعات في عدة ولايات مع قادة كبرى الشركات التقنية؛ بهدف تعزيز الاستثمارات التقنية، وتحفيز رأس المال الجريء، ودعم ريادة الأعمال وفتح أبواب الفرص بين شركات القطاع الخاص في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والفضاء.
وفي مستهلّ الزيارة اجتمع السواحة بالأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في مقرّ السفارة في العاصمة واشنطن.