طريق الغول بالحرجة يواصل حصد الأرواح.. حوادث مستمرة وسط مطالبات الأهالي بالحل

وأضاف الغامدي، " تمّ رفع مستوى السلامة في عدة منحنيات بطريق الغول من العلامة ٠٠٠+٥ إلى العلامة ٠٠٠+٧ بقص الجبال الحاجبة للرؤية في المنحنيات، وكذلك رفع مستوى السلامة بتقاطع طريق الدافعة مع طريق الغول بتنفيذ حواجز خرسانية ذات قطاع خاص وقص الجبال حاجبة الرؤية في المنحنى وتوسعة الطريق وتنفيذ تكسيات خرسانية، وتم حصر مواقع المنحنيات الخطرة بعدد 6 منحنيات تمّت معالجة عدد 2 من قِبل مقاول الصيانة السابق، وجارٍ العمل الآن مع المقاول الجديد في تحسين باقي المنحنيات الاربعة. وسيتم خلال الأسبوع الحالي البدء بأعمال القطع.