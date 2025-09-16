طقس اليوم .. الأرصاد : أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.