أصبح 15.900 ريال.. "الموارد البشرية" تعلن خفض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين

ويأتي ذلك استمراراً لعمل الوزارة على تطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا 6.900 ريال، ومن سيراليون 7.500 ريال، ومن بوروندي 7.500 ريال، ومن أوغندا 9.500 ريال، ومن تايلاند 10.000 ريال، ومن كينيا 10.870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13.000 ريال، ومن سريلانكا 15.000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.