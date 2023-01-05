شاهد.. أمطار منتصف الليل والفجر تُجري الأودية شمال الرياض وتملأ المنتزهات والروضات

هطلت أمطار غزيرة ومتواصلة على محافظات شمال مدينة الرياض ليلة أمس وفجر اليوم، شملت: (حريملاء، وثادق، وضرماء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وسدير، والأرطاوية، والمراكز التابعة لها)؛ وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
وتفصيلًا، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت منتصف الليل وفجر اليوم على شمال مدينة الرياض، جرت أودية: (الرمحية، والحفنة، والعتش، والطيري، والطوقي، ومحارق، وقري)، وكلها تتجه لروضة التنهات.
وهطلت أمطار متواصلة على محافظة مرات، شملت مركز: (ثرمداء، وأثيثية، ولبخة، وحويتة، وأم سليم)؛ وجرت على إثرها الأودية والشعاب؛ كوادي مرات والقلتة، ووادي النخيل بين مرات وثرمداء، الذي ملأ قاع ثرمداء.
وهطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرماء، والبرة)، وجرى على إثرها واديا عبيثران ورويغب، وصبت السيول في روضة الخفس وروضة نورة.
وتَواصل هطول الأمطار على سدير والمجمعة والأرطاوية، وجرى على إثرها وادي وراط جنوب سدير، وأودية الشوكي والطيري وبوضا والجنوبي، وشعيب الأرطاوي وشعيب السحيمي وشعيب حويمضة شمال شرق المجمعة. كما جرت شعاب وادي المشقر جنوب غرب المجمعة، شمال شرق الداهنة.
وهطلت أمطار على الغاط والزلفي، وسالت على إثرها الأودية والشعاب؛ إذ تدفقت المياه في روضة السبلة شرق الزلفي.
وشملت الأمطار "الديمية" المتواصلة محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.
وجرت أودية العشرة والريمة والغدير في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الباطن بالقصب، ووادي الهوبجة والمظلم المنحنى شمال مركز أشيقر. كما جرى وادي العيبة والنظيم والقموص بالداهنة، وأودية غالة والحريق وغلغل بمركز الحريق.
وتسببت الأمطار الغزيرة في جريان وادي الحذيانة شمال مركز الصوح وشمال شرق قرية آل جوفان، واتجهت أودية الداهنة ووادي الحذيانة ووادي غلغل لروضة العكرشية بحمادة الوشم شرق محافظة شقراء وملأت أجزاء منها.