"فهد بن منصور": تناغم ريادي سعودي- هندي واستعدادات مكثفة لقمة العشرين الريادية

ويتكوّن الاتحاد من منظمات أهلية من دول مجموعة العشرين تعنى بريادة الأعمال، ويعمل ممثلوها على تحليل التحديات والصعاب واقتراح حلول لتحسين السياسات التنظيمية والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات التي تعمل عليها دول العشرين، ومن ثم يتم جمع المخرجات ورفع التوصيات إلى قادة دول مجموعة العشرين، علمًا بأن اتحاد رواد الأعمال الشباب يجتمع في كل عام قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في البلد المضيف، ويتم عقد قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب، ويتم فيها تسليم التوصيات للشربا؛ لرفعها للقادة؛ لمناقشتها ضمن المواضيع المطروحة في قمة القادة.