"فهد بن منصور": تناغم ريادي سعودي- هندي واستعدادات مكثفة لقمة العشرين الريادية

تمخّضت زيارة الوفد الهندي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في الهند إلى المملكة، عن تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين، واستكشاف منظومة ريادة الأعمال فيهما، إلى جانب التعرف عن قرب على النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من تمكين لرواد الأعمال، وتوفير بيئة تنظيمية ملائمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي هو من أهم إنجازات رؤية 2030، بقيادة عرّابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في المملكة، أن زيارة الوفد الهندي إلى المملكة اكتسبت أهمية كبرى، خصوصًا أنها جاءت قبيل انعقاد قمة اتحاد رواد الشباب لدول مجموعة العشرين المقرر عقدها في 13 يوليو المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي، مشيرًا إلى أن جمعية "رؤية الريادة" حريصة على ربط مجتمع ريادة الأعمال السعودي مع أهم وأنجح المجتمعات الريادية في العالم.
من جانبه، قال رئيس الوفد الهندي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين، فيشال أقروال: إن زيارة الوفد إلى المملكة في شهر مايو الماضي، والتي استضافتها جمعية رؤية الريادة، الممثل الرسمي لاتحاد رواد أعمال الشباب لمجموعة قمة العشرين في المملكة؛ حققت مخرجات إيجابية، وخلقت فرصًا حقيقية بين أعضاء الوفد الهندي ونظرائهم في المملكة.
ونفّذ الوفد الهندي خلال زيارته للمملكة على مدى ثلاثة أيام، جولة على عدد من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث أبدى أعضاء الوفد الهندي إعجابهم الشديد بالمنجزات الضخمة التي تحققت في المملكة وفق رؤية 2030، والتي عززت ثقافة ريادة الأعمال ودعمت الابتكار وشجّعت على الاستثمار الجريء.
الجدير بالذكر أن اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين (G20 YEA)، تأسس في عام 2010 كأكبر شبكة عالمية لرواد الأعمال الشباب مع المنشآت التي تدعمهم، وتعمل أمانة الاتحاد على توفير الدعم لشبكة عالمية متنامية تضم الآلاف من رواد الأعمال الناشئين في أهم 20 اقتصادًا في العالم، والتي تمثل 90% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، وكذلك 80% من حجم التجارة العالمية.
ويتكوّن الاتحاد من منظمات أهلية من دول مجموعة العشرين تعنى بريادة الأعمال، ويعمل ممثلوها على تحليل التحديات والصعاب واقتراح حلول لتحسين السياسات التنظيمية والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات التي تعمل عليها دول العشرين، ومن ثم يتم جمع المخرجات ورفع التوصيات إلى قادة دول مجموعة العشرين، علمًا بأن اتحاد رواد الأعمال الشباب يجتمع في كل عام قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في البلد المضيف، ويتم عقد قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب، ويتم فيها تسليم التوصيات للشربا؛ لرفعها للقادة؛ لمناقشتها ضمن المواضيع المطروحة في قمة القادة.