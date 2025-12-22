وزارة الحج والعمرة: «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر

وبيّنت الوزارة أن المنصة تُمكّن الحجاج من إتمام جميع إجراءات الحج إلكترونيًا، بدءًا من التسجيل واختيار الباقات، مرورًا بالخدمات اللوجستية والسكن والتنقل، وصولًا إلى متابعة الرحلة بكل يسر وسهولة، ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.