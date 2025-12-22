وزارة الحج والعمرة: «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن منصة «نسك حج» تُعد المنصة الرسمية المخصصة لحجاج الدول المشمولة ببرنامج الحج المباشر، وتوفّر مسارًا واضحًا وآمنًا لبدء رحلة الحاج إلى أداء المناسك.
وبيّنت الوزارة أن المنصة تُمكّن الحجاج من إتمام جميع إجراءات الحج إلكترونيًا، بدءًا من التسجيل واختيار الباقات، مرورًا بالخدمات اللوجستية والسكن والتنقل، وصولًا إلى متابعة الرحلة بكل يسر وسهولة، ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن منصة «نسك حج» تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير الحلول الرقمية وتسهيل رحلة الحج، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وضمان رحلة آمنة ومنظمة منذ الانطلاق وحتى إتمام المناسك.