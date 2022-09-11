السديس يدشّن روبوت "التلاوات والخطب والأذان"

وأوضح الشيخ السديس، أن عمل الروبوت سيكون على قسميْن، حيث يتضمن القسم الأول عرض "الباركود" لجميع المواد، بحيث يمكن للقاصد أخذ غايته بالتحميل وعرضه في جهازه الشخصي، بينما يعمل القسم الثاني عبر أوامر صوتية في الروبوت ويتواصل معه القاصد آلياً، للحصول على معلومات عامة عن الأئمة والمؤذنين، والجداول الأسبوعية.