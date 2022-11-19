"فيصل بن فرحان": جولة ولي العهد تعبّر عن رؤية 2030 نحو الازدهار والنماء للجميع

نوّه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين بإندونيسيا، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلند، وزيارة عددٍ من الدول الآسيوية.