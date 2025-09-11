طقس نهاية الأسبوع ..الأرصاد : استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على مناطق نجران، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية.