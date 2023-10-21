رئيس كوريا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة بارك جون يونغ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.