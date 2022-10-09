"التعليم": التقديم على التقاعد المبكر سيكون متاحاً لمن أكمل خدمة 25 عاماً

قالت وزارة التعليم في تعميم لها إن التقديم على التقاعد سيكون متاحاً لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر، وذلك بدءاً من يوم 13 من شهر ربيع الأول الجاري حتى يوم 22 رمضان القادم، على أن يكون التقديم عبر نظام "فارس" الإلكتروني مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
وأكدت وزارة التعليم أن يوم 4/ 12/ 1444هـ، الذي يمثل اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444، سيكون آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال العام الحالي، وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.
ولفت التعميم إلى أن العدول عن طلب النقل سيكون متاحاً قبل اعتماد الطلب رسمياً في نظام "فارس".