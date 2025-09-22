"بيئة جدة" تشارك في تنظيف واجهة روشن البحرية وتعزز الوعي البيئي

وأكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود تعزيز الشراكة المجتمعية، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع.