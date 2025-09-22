"بيئة جدة" تشارك في تنظيف واجهة روشن البحرية وتعزز الوعي البيئي

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، في المبادرة المجتمعية التي نظمتها واجهة روشن البحرية، بهدف الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.
وتركزت فعاليات المبادرة على إزالة النفايات والمواد البلاستيكية من الشاطئ، وجمعها وفرزها، مع التأكيد على أهمية إعادة تدوير المواد القابلة لذلك، إضافة إلى تقديم رسائل توعوية ترسّخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية الحياة البحرية.
وأكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود تعزيز الشراكة المجتمعية، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع.
وأشار "القرني" إلى أن انخراط المتطوعين والمواطنين في مثل هذه الفعاليات يمثّل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة واستدامة مواردها.