لرفع كفاءة الطرق بالمدينة المنورة.. صيانة 8 جسور وأنفاق خلال الشهر الماضي

نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة، خلال شهر سبتمبر الماضي، أعمال صيانة 6 جسور للمشاة و2 من الأنفاق، إضافة إلى صيانة نحو 1100 متر طولي من فواصل التمدد، ضمن مشروعات رفع كفاءة الطرق بالمدينة المنورة.