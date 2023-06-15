"المنطقة الحرة بصلالة" تشارك في المعرض السعودي للتصنيع الذكي وتطوير المصانع

وخلال المعرض، أعربت مدير التسويق والاتصالات "للمنطقة الحرة بصلالة" أميمة باحجاج، عن سعادتها وفخرها البالغَين بالتقائها والفريق المشارك مع عددٍ من الجهات التي تتقاطع أعمالها مع مُستهدفات وحلول "المنطقة الحرة بصلالة"، لما تتمتع به المنطقة من مقومات، وما تمثله من مركزٍ رائدٍ للصناعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، إذ استقطبت "المنطقة الحرة بصلالة" منذ بداية العام عددًا من المبتكرين والشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة، وخبراءً من القطاع الصناعي الذين أبرموا 6 اتفاقيات مع "المنطقة الحرة بصلالة"؛ لتقديم حلول الأتمتة المصنعية، وأخرى لإنتاج مسحوق للغسيل والمنظفات، ومعمل لإنتاج السبائك الحديدية وورق التغليف، وتصنيع منتجات الرعاية الصحية البلاستيكية، علاوة على عقد اتفاقية هامة مع شركة ألمانية تعمل في مجال تصنيع المكوِّنات الصناعية كالهياكل والفلاتر وخطوط الأنابيب.