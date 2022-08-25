أحد مصابي حادث ريزا التركية: التعامل في المستشفى سيئ وأجروا لي عملية في البطن بسبب الشك بوجود نزيف داخلي

وأضاف "العباسي": أخبرني الأطباء بإجراء عملية في البطن، ولم يكن بجانبي أي شخص من العائلة، لأنهم كانوا في مستشفى آخر، وعلى الرغم من أن الآلام في اليد والرجل إلا أن الأطباء أفادوا بإجراء عملية في البطن، بسبب ثقب في الأمعاء، وبعد إجراء العملية حضر والدي بعد 24 ساعة وسأل الكادر الطبي عن سبب إجراء العملية، بسبب شكه بوجود نزيف داخلي لديّ، وبعد علم السفارة بهذا الإجراء فتحت تحقيقاً عن أسباب إجراء العملية.