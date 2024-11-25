الموقع الإلكتروني لـ"برنامج التوائم الملتصقة": نافذة على جهود المملكة الإنسانية والطبية

ويحوي الموقع الذي دشّنه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ تزامناً مع فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2024م، قسماً مخصّصاً لعرض الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة على مدى عقود، إضافة إلى قسم خاص عن تاريخ التوائم الملتصقة، وشركاء النجاح الذين أسهموا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة.