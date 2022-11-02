خادم الحرمين: نؤكد على اعتزازنا بقيمنا.. ولن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا

كما نتقدم بالشكر والتقدير لفخامتكم ولحكومة وشعب الجزائر، على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

كما نشكر الجمهورية التونسية بقيادة فخامة الرئيس/ قيس سعيد، على ما بذلته من جهود لإنجاح أعمال القمة السابقة.