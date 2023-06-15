لوحة مشروع "عقبة شعار" وجدل الانتهاء برمضان.. و"نقل عسير": هذا تاريخ انتهاء جميع الأعمال

وقال فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير في بيانه: "يود فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير أن يوضح أن هذا التاريخ هو تاريخ نهاية سائر أعمال العقد حسب المدة المعتمدة للمشروع لكامل الطريق، والذي يمتد من عقبة شعار حتى محافظة محايل، ولا يمثل هذا التاريخ فترة الإغلاق للطريق المحددة بأربعة أشهر، حيث إن فترة الإغلاق المحددة سيتم الانتهاء من الأعمال الحرجة وذات الجهد الكبير الذي يتطلب العمل فيه إغلاق الحركة المرورية للعمل بالطريق".