لوحة مشروع "عقبة شعار" وجدل الانتهاء برمضان.. و"نقل عسير": هذا تاريخ انتهاء جميع الأعمال

أثار تداول صورة لمشروع صيانة عقبة شعار - المحددة بأربعة أشهر - جدلاً واسعًا بعد تدوين تسليم المشروع المبدئي في الثلث الثالث من شهر رمضان للعام المقبل؛ وهو الأمر الذي أوضحه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير، مبينًا أن ذلك لا يمثل فترة الإغلاق.
وقال فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير في بيانه: "يود فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير أن يوضح أن هذا التاريخ هو تاريخ نهاية سائر أعمال العقد حسب المدة المعتمدة للمشروع لكامل الطريق، والذي يمتد من عقبة شعار حتى محافظة محايل، ولا يمثل هذا التاريخ فترة الإغلاق للطريق المحددة بأربعة أشهر، حيث إن فترة الإغلاق المحددة سيتم الانتهاء من الأعمال الحرجة وذات الجهد الكبير الذي يتطلب العمل فيه إغلاق الحركة المرورية للعمل بالطريق".
وأضاف أنه "بعد إنجاز تلك الأعمال خلال مدة الإغلاق، سيتم استكمال باقي أعمال المشروع ضمن المدة المحددة بالعقد، ولا تتعارض بقية الأعمال مع فتح الحركة المرورية أثناء استكمالها".
يُذكر أن إغلاق عقبة شعار للصيانة بدأ منذ شهر شوال الماضي ويمتد إلى أربعة أشهر تنتهي في شهر صفر المقبل.