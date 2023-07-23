بريدة.. تدخّل طبي حاسم يُنهي معاناة شاب مع ورم فطري مزمن بالقدم

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من وجود ألم شديد بالقدم اليمنى اضطره لاستخدام أدوية مهدئة وعقاقير مسكنة للألم ولكن دون جدوى؛ مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة وبعد المعاينة السريرية وإجراء كافة الكشوفات الطبية والتحاليل المخبرية ومعاينة نتيجة التصوير بالأشعة، قرر تنويم المريض في الحال وتنفيذ عملية جراحية له لإنهاء معاناته من الألم الذي كان ناجمًا عن ورم فطري مزمن بالقدم اليمنى.