"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وسحب رعدية مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف وعسير والرياض والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية والشمالية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الجوف تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات والأفلاج والدوادمي وعفيف، حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد الحدود الشمالية سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة وأصم وبني يزيد وقيا وميسان ، وأتربة مثارة وأمطارًا رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة سحبًا رعدية على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، ونبه المنطقة بأمطار غزيرة وشبه انعدام للرؤية على السيل الكبير والشفا والهدا والطائف وعشيرة والعرضيات، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء فيما تشهد الليث والشعيبة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية على العقيق والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، وأمطارًا رعدية على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.