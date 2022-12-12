"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وسحب رعدية مع شبه انعدام في الرؤية

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة وأصم وبني يزيد وقيا وميسان ، وأتربة مثارة وأمطارًا رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة سحبًا رعدية على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، ونبه المنطقة بأمطار غزيرة وشبه انعدام للرؤية على السيل الكبير والشفا والهدا والطائف وعشيرة والعرضيات، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء فيما تشهد الليث والشعيبة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.