منهجية هيئة "كفاءة الإنفاق" في إدارة المرافق تحظى بإشادة دولية

ويستهدف الدليل عددًا من القطاعات الحكومية، منها قطاعات التعليم والصحة، والقطاعات الأمنية والعسكرية، والمباني والبنى التحتية، إضافة إلى أن الدليل يغطي عدة اختصاصات منها: إدارة الطوارئ، وإدارة الطاقة والاستدامة، وإدارة الصيانة، والصحة والسلامة البيئية، وإدارة المخاطر، إضافة إلى إدارة العقود والتخطيط المالي، والجودة، فضلًا عن إدارة الأصول وتقييم حالتها.