مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، وعددًا من منسوبي الجهاز.
وهنأ الدكتور العجلان سماحته بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلًا الله تعالى لسماحته مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأثنى سماحته على الجهود الطيبة التي يقوم بها جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني في مجال العمل الإرشادي والتوجيهي، راجيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد.
حضر الاستقبال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى، المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.