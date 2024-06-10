جولة ميدانية.. أمير الباحة يوجه برفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والأهالي في الصيف

بعد ذلك وقف على مشروع منتزه الشروق ببهر على طريق المطار، واستمع إلى شرح من أمين المنطقة الدكتور علي السواط عن المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 36,723,000 ريال، ويقع على مساحة 200.000 متر مربع، ويضم مسطحات خضراء، ومغطيات، وشجيرات، وممرات مشاة داخلية، ومطعم وجلسات خارجية، ومجمع 4 دورات مياه، و 4 أكشاك، ومسرح بمساحة 640 متراً مربعاً بمدرجات تتسع 250 شخصاً، ومحلات تجارية، وبحيرة وشلالات ونافورة، بمساحة 1785 متراً مربعاً، ومناطق ألعاب أطفال ومتاهة شجرية للأطفال، وعدد 5 مجمعات سيارات بإجمالي سعة 500 موقف سيارة، وساحة للاحتفالات بمساحة 2300 متر مربع.