العثور على مفقود مكة "المعلوي" على طريق الساحل بمنطقة المجيرمة بالليث

أعلنت أسرة مفقود مكة "نواف بن سعيد المعلوي" العثور على ابنهم على طريق الساحل بالليث، وهو بصحة وعافية، وذلك بعد أن تغيب عن منزله شهرًا كاملاً.
وفي التفاصيل، كشفت أسرة "المعلوي" أنه تم العثور على ابنهم على طريق الساحل بمنطقة المجيرمة بالليث بعد بلاغ ورد للشرطة، التي بدورها سلمته لذويه.
وكانت أسرة المفقود "المعلوي" قد ناشدت عبر "سبق" في خبر تحت عنوان "المعلوي مفقود مكة منذ شهر.. وأسرته تنشد البحث عنه" البحث عن مفقودهم البالغ من العمر 24 عامًا، الذ يعاني اعتلالات نفسية، وتغيب منذ شهر بعد أن خرج من منزله بالقشبة (شرقي مكة المكرمة).