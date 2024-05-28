العثور على مفقود مكة "المعلوي" على طريق الساحل بمنطقة المجيرمة بالليث

وكانت أسرة المفقود "المعلوي" قد ناشدت عبر "سبق" في خبر تحت عنوان "المعلوي مفقود مكة منذ شهر.. وأسرته تنشد البحث عنه" البحث عن مفقودهم البالغ من العمر 24 عامًا، الذ يعاني اعتلالات نفسية، وتغيب منذ شهر بعد أن خرج من منزله بالقشبة (شرقي مكة المكرمة).