مستشار شرعي: المتحرِّش بالطفل عبر أحد مواقع التواصل خالف 3 أنظمة.. وهذه هي العقوبة

وقال لـ"سبق" إن هذا الشخص من ناحية قانونية خالف ثلاثة أنظمة، كل نظام فيها لا يقل أهمية عن الآخر. النظام الأول هو نظام مكافحة التحرش؛ إذ نصت المادة السادسة من النظام آنف الذكر على أنه يعاقَب المتحرش إذا ثبتت التهمة في حقه بالسجن بما لا يزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة إذا وقع التحرش على طفل؛ لتصل عقوبة السجن فيه إلى خمس سنوات، وغرامة بمبلغ قدره 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.