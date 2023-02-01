"الغطاء النباتي" يدشن أعمال التشجير في متنزهات وطنية بمكة.. بنحو 650 ألف شجرة

دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أعمال تشجير وتأهيل عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة.
وشملت هذه الأعمال متنزه خليص الوطني من خلال زراعة 135 ألف شجرة، ومتنزه الطائف الوطني في سيسد 150 ألف شجرة، والبهيتة الوطني 50 ألف شجرة، وسد وادي حلي في محافظة القنفذة 120 ألف شجرة، وحلي البري 90 ألف شجرة، والمتنزه البيئي في الجموم 95 ألف شجرة، إلى جانب أعمال التسييج، وإنشاء وتمديد شبكات ري متكاملة، وتركيب خزانات المياه، وتوريد الشتلات.
وتأتي مشروعات ومبادرات التشجير التي يطلقها المركز في المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية والسواحل البحرية، وكذلك المسيّجات والوديان والروضات والسهول في جميع مناطق المملكة، تأتي في إطار جهوده لتنمية الغطاء النباتي؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي ستمثل نقلة نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.
وتندرج قائمة مشروعات المركز للتشجير وحماية مواقع الغطاء النباتي ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يوقعها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية؛ لتعزيز التعاون والتكامل، واستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميًّا والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها بهدف تنمية الغطاء النباتي وتأهيل مواقعه؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.