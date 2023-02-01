"الغطاء النباتي" يدشن أعمال التشجير في متنزهات وطنية بمكة.. بنحو 650 ألف شجرة

وشملت هذه الأعمال متنزه خليص الوطني من خلال زراعة 135 ألف شجرة، ومتنزه الطائف الوطني في سيسد 150 ألف شجرة، والبهيتة الوطني 50 ألف شجرة، وسد وادي حلي في محافظة القنفذة 120 ألف شجرة، وحلي البري 90 ألف شجرة، والمتنزه البيئي في الجموم 95 ألف شجرة، إلى جانب أعمال التسييج، وإنشاء وتمديد شبكات ري متكاملة، وتركيب خزانات المياه، وتوريد الشتلات.