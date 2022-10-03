"السياحة" تطلق النسخة الثانية من برنامج مسرعة الأعمال

ويمر المشاركون في البرنامج بـ4 مراحل تبدأ من التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، يليها مرحلة الفرز والاختيار من خلال عرض مشاريعهم على لجنة التحكيم لاختيار 15 شركة ناشئة للانضمام إلى المسرعة التدريبية التي تقام على مدار 16 أسبوعًا تدريبيًّا، تمر فيها الشركات المشاركة بعدة محطات تساعدهم على تطوير مشاريعهم ابتداءً من نموذج العمل، والتسويق، والمالية والتقييم، وتطوير الأعمال وصولًا لطرق عرض المشاريع، بالإضافة إلى مِنَح مالية للشركات المشاركة في المسرعة بمجموع مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، ليستكمل المشاركون رحلتهم بعد المسرعة ببرنامج إرشادي يمتد على مدار 12 أسبوعًا، يلتقي فيه المشاركون مجموعة من أبرز المرشدين المحليين والعالميين لمساعدتهم في تطوير نمو أعمالهم.