مكة المكرمة.. الإسعاف الجوي ينقل 11 إصابة في حادث مروري بطريق الحرمين بينها حالة خطرة

وقال الهلال الأحمر إنه تم على الفور تمرير البلاغ للفِرَق الإسعافية والإسعاف الجوي، وتوجيه 6 فِرَق إسعافية إلى الموقع، بالإضافة للإسعاف الجوي.. وعند وصول أول فرقة إسعافية تَبَين وجود 11 إصابة؛ منها حالة خطرة تم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد بجدة، في زمن استجابة 16 دقيقة؛ فيما تم نقل 10 إصابات متوسطة إلى مستشفى النور ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بالعاصمة المقدسة لتلقي العلاج اللازم.