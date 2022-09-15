أمير القصيم يوجّه بتقديم الخدمات اللازمة لرواد مزاد المدرج

وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم الخميس، اللجنة المشرفة على مزاد المدرج والجهات المرتبطة بها، بتوفير الاحتياجات وتقديم الخدمات اللازمة لرواد المزاد لإنجاحه.
وشهد المزاد خلال اليومين الماضيين توافد أهل الإبل والمستثمرين فيها بالتواجد بمقر عروض المهرجان، وسط مشاركة لإبل الطيبة من مختلف الألوان؛ حيث أبرمت العديد من الصفقات بمبالغ تعد مرتفعة مقارنة ببداية المهرجان.
وكشف رئيس اللجنة الإعلامية بمهرجان المدرج سعود بن بندر بن مضيان، عبر المنصة الإعلامية الرسمية للمهرجان "منصة حرش العراقيب" أن المبالغ المسجلة لصفقات بيع الإبل، خلال يومين من المهرجان تجاوزت 11 مليون ريال، تم توثيقها عبر ميدان عروض الإبل والشبوك المعدة للعروض.
ونوه "بن مضيان" في حديث لـ"سبق" إلى الدعم والرعاية التي يجدها المزاد والجهات المنظمة من قبل أمير منطقة القصيم، حتى أنه بفضل هذا الدعم ستشهد المنطقة أربعة مزادات للإبل، قريبًا على أوسع نطاق بفضل دعمه وتشجيعه ودعم نادي الإبل ممثلا برئيسه الشيخ فهد بن حثلين.
وقدم "بن مضيان" في ختام تصريحه الشكر للمشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل في إمارة منطقة القصيم اللواء متقاعد عبدالله بن دليم البدراني، ولرئيس مركز مدرج الشيخ شلاح بن عبدالله بن مضيان، ولرئيس بلدية شري محمد بن فلاح النفيعي، ولمدير فرع وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبطين المهندس عبدالعزيز بن غنام الحربي، وجميع الجهات المشاركة في تنظيم مزاد مدرج للإبل.