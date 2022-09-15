أمير القصيم يوجّه بتقديم الخدمات اللازمة لرواد مزاد المدرج

وقدم "بن مضيان" في ختام تصريحه الشكر للمشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل في إمارة منطقة القصيم اللواء متقاعد عبدالله بن دليم البدراني، ولرئيس مركز مدرج الشيخ شلاح بن عبدالله بن مضيان، ولرئيس بلدية شري محمد بن فلاح النفيعي، ولمدير فرع وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبطين المهندس عبدالعزيز بن غنام الحربي، وجميع الجهات المشاركة في تنظيم مزاد مدرج للإبل.