المملكة وقبرص توقعان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
عقب ذلك، وقّع وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية قبرص اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، ومدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.