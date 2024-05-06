تفاعلًا مع مقترحٍ نشرته "سبق".. تقديم موعد الاختبارات النهائية بمكة إلى 18 ذي القعدة

وكانت "سبق" قد نشرت مقترحًا لمستشار تربوي اقترح تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام، واستثناء مكة والمدينة؛ جاء فيه "أن المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس؛ اقترح تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام بالمملكة خلال السنوات المقبلة؛ بحيث ينتهي مطلع شهر ذي الحجة سنويًّا؛ على أن تكون بدايته غرة صفر في كل عام".