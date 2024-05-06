تفاعلًا مع مقترحٍ نشرته "سبق".. تقديم موعد الاختبارات النهائية بمكة إلى 18 ذي القعدة

علمت "سبق" من مصادرها، أن الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، قررت تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث إلى يوم 18 ذي القعدة، وتنتهي في 22 من الشهر نفسه لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي.
وتبدأ الاختبارات الشفوية عن بُعد لجميع المراحل من 25 ذي القعدة حتى 4 من ذي الحجة؛ حيث تتم عن طريق منصة "مدرستي"، ويتم في هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي، ويستمر دوام جميع العاملين في المدارس حتى 4 من ذي الحجة.
وكانت "سبق" قد نشرت مقترحًا لمستشار تربوي اقترح تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام، واستثناء مكة والمدينة؛ جاء فيه "أن المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس؛ اقترح تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام بالمملكة خلال السنوات المقبلة؛ بحيث ينتهي مطلع شهر ذي الحجة سنويًّا؛ على أن تكون بدايته غرة صفر في كل عام".
وقال المستشار "الدهاس" حينها، لـ"سبق": تثبيت التقويم سيساعد الأسر على ترتيب أوضاعها الاجتماعية المتعلقة بمناسبات الأفراح والزيجات والسفر، بدلًا من الانتظار الذي يصاحب عادة بداية العام الدراسي الجديد، علاوة على مساعدة المعلمين والمعلمات المنقولين في حركة النقل الخارجية، على إنهاء متطلبات سكنهم واستقرار أسرهم.
ولفت إلى أنه يجب استثناء مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة من نهاية العام؛ بحيث ينتهي العام الدراسي في هاتين المدينتين يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنويًّا.
وأضاف "الدهاس": يُعَد موسم الحج من المواسم المهمة لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ نظرًا لرغبة كثيرين من الطلاب والطالبات في مراحل التعليم، وخاصة في المرحلة الثانوية، في العمل وكسب الرزق خلال الموسم، علاوة على انشغال أولياء أمورهم بأعمال الحج ممن يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة.