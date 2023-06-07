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الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني.. الطائرة الإغاثية الـ 13 تصل بورتسودان

على متنها 30 طناً سلال غذائية ومواد طبية.. يسيّره "إغاثي الملك سلمان" إنفاذاً لتوجيهات القيادة
الطائرة الإغاثية الـ 13 تصل مطار بورتسودان
الطائرة الإغاثية الـ 13 تصل مطار بورتسودان
واس
واس

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي
مطار بورتسودان الدولي
الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة

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