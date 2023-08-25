أهالي طلاليع ثربان بالمجاردة: العمر الافتراضي لطريقنا انتهى.. ونطالب بإعادة السفلتة

شكا أهالي قرية الطلاليع بمركز ثربان- غربي المجاردة، من سوء الأوضاع عند مدخل المركز الشرقي.
وقال المتضررون لـ"سبق": الطريق أصبح يشكل خطراً على سالكيه بسبب انتهاء عمره الافتراضي بعدما تحول جزءٌ كبيرٌ منه الى حفريات وتشققات تتعثر بها السيارات وتتسبَّب في إتلاف أجزائها السفلية.
وأضاف الأهالي: هذا الجزء من الطريق يعد بوابة منطقة عسير الغربية، ويربطها بمنطقة مكة المكرّمة.
وناشدوا أمير المنطقة، عبر "سبق"، بتوجيه الجهات المعنية بسرعة إعادة السفلتة والتوسعة، حيث يعد من طرق المنطقة الحيوية، ويشهد باستمرار كثافة في الحركة المرورية.