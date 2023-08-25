أهالي طلاليع ثربان بالمجاردة: العمر الافتراضي لطريقنا انتهى.. ونطالب بإعادة السفلتة

وناشدوا أمير المنطقة، عبر "سبق"، بتوجيه الجهات المعنية بسرعة إعادة السفلتة والتوسعة، حيث يعد من طرق المنطقة الحيوية، ويشهد باستمرار كثافة في الحركة المرورية.