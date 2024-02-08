محافظ "الصناعات العسكرية" يزور جناح "الداخلية" بمعرض الدفاع العالمي 2024م

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، بمشاركة (773) جهة عارضة، و(441) وفدًا رسميًا يمثّلون (116) دولة، وحظي المعرض بزيارة (106) آلاف زائر.