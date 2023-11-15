وزير البيئة: نظم المعلومات الجغرافية تُسهم في تمكين ودعم اتخاذ القرارات

واستعرضت الوزارة من خلال الملتقى العلمي الذي شاركت فيه الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بكلمة حول حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية، ثم وكالة المياه حول تجربتها في تقدير معدّلات السيول، باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى دور المعلومات الجيومكانية في الدراسات الهيدروميترولوجية، ودراسة السدود، كما تناولت وكالة الزراعة نظام السجل الزراعي المطوّر (حصر)، ودور نظم المعلومات الجغرافية في اتخاذ القرارات الخاصة بالحيازات والأنشطة الزراعية، إلى جانب البوابة الجيومكانية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة وما تضمنه من طبقات وأدوات تحليلية واستعلامات جيومكانية.