دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لترويجه حملة حج وهمية ومضلّلة بغرض النصب والاحتيال

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتمّ تطبيق العقوبات المقرّرة نظامًا بحقّ من يتم ضبطهم.