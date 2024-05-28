أمانة المدينة المنورة تعلن اشتراطات تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للمحال التجارية

وأوضحت أن مدة التصريح 90 يوماً، ويجب الحصول على تصريح موافقة من وزارة التجارة، وعدم تركيب الإعلانات على نوافذ المباني، وترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى الواحد، وتجنب الإعلانات المزعجة أو التي تحتوي مضموناً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو الذوق العام أو النظام.