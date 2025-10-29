"إيجار" توضح الإجراء النظامي في حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد

أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لبرنامج الإسكان، أنه في حال قيام المؤجر ببيع العقار قبل انتهاء مدة العقد، فإن العقد الإيجاري يُنقل تلقائيًا إلى المالك الجديد عبر خدمة “تغيير المؤجر” في شبكة إيجار، مع بقاء الحد الأعلى للإيجار دون أي تغيير.
وأكدت الشبكة أن هذه الخدمة تضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك الجديد وفقًا لأنظمة ولوائح “إيجار”، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل أو تنفيذ الخدمة، يمكن زيارة موقع الشبكة عبر الرابط: www.ejar.sa أو التواصل عبر الرقم الموحد (199011)