"إيجار" توضح الإجراء النظامي في حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد

أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لبرنامج الإسكان، أنه في حال قيام المؤجر ببيع العقار قبل انتهاء مدة العقد، فإن العقد الإيجاري يُنقل تلقائيًا إلى المالك الجديد عبر خدمة “تغيير المؤجر” في شبكة إيجار، مع بقاء الحد الأعلى للإيجار دون أي تغيير.