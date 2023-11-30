في إطار تعزيز دور التحول الرقمي.. الرياض تستضيف مؤتمر "التميّز التشغيلي"

ويجتمع عبر أعمال المؤتمر، العديد من القطاعات البارزة؛ منها قطاع خدمات الحج، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الاتصال، وقطاع الطاقة، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة الرقمية، والقطاع العدلي، والقطاع المالي، والقطاع العقاري، والقطاع الزراعي، وقطاع البحث والتطوير والابتكار، وقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات والجهات والمؤسسات ذات الأثر التنموي الفعال.



