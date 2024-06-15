"النقل": نقلنا أكثر من 300 ألف حاج بمعدل انضباط (100%) لمواعيد الرحلات؜

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم لشرح خطة الحج موضحًا أن قطار المشاعر بدأ حركة النفرة من الساعة 7 في حركة تستمر حتى 2:30 فجرًا بانتهاء هذه الحركة تبدأ مباشرة حركة قطار المشاعر من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم عيد الأضحى المبارك.