"النقل": نقلنا أكثر من 300 ألف حاج بمعدل انضباط (100%) لمواعيد الرحلات؜

أكد المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد استمرار جهود نقل حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى عرفات بكل يسر وسهولة ونقل أكثر من 300 ألف حاج وبمعدل انضباط لموا1445هعيد الرحلات 100%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم لشرح خطة الحج موضحًا أن قطار المشاعر بدأ حركة النفرة من الساعة 7 في حركة تستمر حتى 2:30 فجرًا بانتهاء هذه الحركة تبدأ مباشرة حركة قطار المشاعر من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم عيد الأضحى المبارك.
وأردف أن هناك أكثر من 7500 من منظمي الحشود ويتحدثون أكثر من 7 لغات لخدمة ضيوف الرحمن وتم تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية فحص لهذه المركبات للتأكد من نظاميتها وجودتها واستخدامنا في ذلك النظارة الافتراضي والتي ساعدت في عملية التسريع.
وأشار إلى أنه تم استخدم طائرات من دون طيار لقياس 25 مؤشرًا لقياس حركة الحافلات لدخول المشاعر عبر كاميرات بمستشعرات تقنية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي واستفاد ضيوف الرحمن من الطريق المرن في مشعر عرفات بتقنية الرصيف المطاطي والذي أسهم في تخفيف الإجهاد وتقنية التبريد للطرق التي يتم وضعها في المنطقة المحيطة في مسجد نمرة في عرفات وتقلل حرارة الطريق بنسبة 20%.
وأضاف تم تخصيص "السكوترات" لكبار السن وذوي الإعاقة بإجمالي 3000 سكوتر تنقلهم عبر مشعر عرفات إلى مزدلفة مع ضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات التي تصدر بخصوص قيادتهم ونتمنى لهم السلامة.