هواة "التطعيس" على موعد مع المتعة في كثبان ناوان الرملية بالباحة

وتشهد محافظات القطاع التهامي وبخاصة محافظة المخواة، إقبالًا متزايدًا من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، وبين أحضان الرمال الذهبية تستقر الوجهة ويفضل الكثيرون قمة "الطعوس" في صورة تجمع بين المتعة والمغامرة طابعها المشاركة الجماعية سواء في إعداد الجلسة أو الأنشطة الترفيهية، يسبقها تجهيزات اعتاد عليها رواد المواقع الصحراوية من حيث نوع السيارات المزودة بالمستلزمات الضرورية.