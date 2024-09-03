بعد "عاصفة القنفذة".. "الكهرباء" تعتذر وتؤكد إعادة الخدمة لجميع المشتركين

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه فيما يخص واقعة تعرض محافظة القنفذة وضواحيها لعاصفة مطرية شديدة استمرت لعدة ساعات وتسببت في انقطاع الخدمة في عدد من المواقع؛ فقد باشرت الفرق الفنية معالجة هذه الانقطاعات.
وقالت الشركة تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "عواصف أمس تسببت في سقوط أعمدة وأعطال في قرى شرق القنفذة": تمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بعد تمكّن الفرق الفنية من الوصول إلى المواقع المتأثرة بعد توقف جريان السيول.
وقدّمت الشركة الاعتذار لمشتركيها ممن تأثروا بالانقطاعات، مؤكدةً التزامها التام بتحسين خدماتها والتواصل المستمر مع المشتركين؛ لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.
جدير بالذكر أن الشركة مستمرة في تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدقيق للشبكة ومعالجة أي ملاحظات بشكل مباشر.
وتواصل الشركة الاستثمار في بناء الشبكات الذكية بتركيب معدات ذكية؛ لرفع موثوقية الخدمة في المنطقة، وتستثمر الشركة في بناء وتحديث المنظومة الكهربائية بشكل مستمر لدعم الشبكة الكهربائية في جميع مناطق المملكة؛ لمقابلة نمو الأحمال المصاحب للتطور الكبير الذي تشهده المملكة.
وتعبّر الشركة عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وتدعو مشتركيها للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.