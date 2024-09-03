بعد "عاصفة القنفذة".. "الكهرباء" تعتذر وتؤكد إعادة الخدمة لجميع المشتركين

وقالت الشركة تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "عواصف أمس تسببت في سقوط أعمدة وأعطال في قرى شرق القنفذة": تمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بعد تمكّن الفرق الفنية من الوصول إلى المواقع المتأثرة بعد توقف جريان السيول.