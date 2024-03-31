معلومات خاطئة عن الماء تقود إلى خطأ كبير وأمراض كثيرة.. "الخضيري" ينبه

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن بعض المعلومات الصحية الخاطئة، تسببت في عزوف البعض عن شرب الماء الكثير، وهذا خطأ كبير يؤدي إلى أمراض كثيرة ناتجة عن الجفاف ومشاكل صحية في الكلى والقولون، وإمساك ضار يتسبب في شرخ أو زيادة أعراض البواسير أو انتفاخ القولون.
وأوضح "الخضيري"، أن من بين الشائعات أن الماء يخفف حموضة المعدة كما زعم البعض، ويسبب انتفاخ الكرش؛ مشيرًا إلى أن هذه معلومات خاطئة، فالكرش بسبب زيادة الأكل عن حاجة الجسم وتجمع شحوم البطن أو إرخاء عضلات البطن بسبب عدم ممارسة الرياضة، وليس من الماء أبدًا، والانتفاخات بسبب نوع الطعام المسبب لتهيج القولون.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "اشرب الماء لأنه صحي ويسهّل الهضم ويقلل من الإمساك ويمنع الجفاف".