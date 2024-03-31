معلومات خاطئة عن الماء تقود إلى خطأ كبير وأمراض كثيرة.. "الخضيري" ينبه

وأوضح "الخضيري"، أن من بين الشائعات أن الماء يخفف حموضة المعدة كما زعم البعض، ويسبب انتفاخ الكرش؛ مشيرًا إلى أن هذه معلومات خاطئة، فالكرش بسبب زيادة الأكل عن حاجة الجسم وتجمع شحوم البطن أو إرخاء عضلات البطن بسبب عدم ممارسة الرياضة، وليس من الماء أبدًا، والانتفاخات بسبب نوع الطعام المسبب لتهيج القولون.