مكة تشهد تنفيذ حُكم القتل في سعودي هرّب الأمفيتامين وباكستاني هرّب الهيروين

شهدت منطقة مكة المكرمة اليوم تنفيذ حُكمين بالقتل تعزيرًا في اثنين من الجناة، قام الأول بتهريب الأمفيتامين، بينما قام الآخر بتهريب الهيروين.
تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا، جاء فيه: قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وأضاف: أقدم شفيع الله شاه زمان - باكستاني الجنسية - على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وأردف البيان: تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني شفيع الله شاه زمان، يوم الخميس 12/ 1/ 1446 هـ الموافق 18/ 7/ 2024م بمنطقة مكة المكرمة.
وتابع: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
وبخصوص الواقعة الأخرى، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا قالت فيه: قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وأضاف البيان: أقدم عمار بن أحمد بن محمد الخالدي - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وأردف البيان: تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني عمار بن أحمد بن محمد الخالدي، يوم الخميس 12/ 1/ 1446هـ الموافق 18/ 7/ 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.
وتابع: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.