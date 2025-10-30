لمساعدة الحكومات على تصميم سياسات أذكى للمواطنين .."مبادرة مستقبل الاستثمار" تطلق منصة "SAGE"

وتم تطوير SAGE بالتعاون مع خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدمج المنصة بين محاكاة السياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقدرة الحاسوبية السيادية (sovereign compute)، والبرامج المساعدة (co-pilots) متعددة اللغات والمصممة خصيصًا لتناسب السياقات الوطنية، كما ستسمح المنصة للحكومات بوضع نماذج للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للسياسات المقترحة، مما يضمن أن يكون الابتكار في خدمة المواطنين أولًا.