لمساعدة الحكومات على تصميم سياسات أذكى للمواطنين .."مبادرة مستقبل الاستثمار" تطلق منصة "SAGE"

أطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) اليوم، منصة SAGE، وهي منصة جديدة للذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI) تهدف إلى تمكين صانعي السياسات من تصميم واختبار وصقل السياسات الحكومية قبل تنفيذها، مما يجعل الخدمات العامة أكثر كفاءة وعدالة وتركيزًا على المواطن.
وتم تطوير SAGE بالتعاون مع خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدمج المنصة بين محاكاة السياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقدرة الحاسوبية السيادية (sovereign compute)، والبرامج المساعدة (co-pilots) متعددة اللغات والمصممة خصيصًا لتناسب السياقات الوطنية، كما ستسمح المنصة للحكومات بوضع نماذج للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للسياسات المقترحة، مما يضمن أن يكون الابتكار في خدمة المواطنين أولًا.
وتتميز أيضًا بـ "متجر تطبيقات للحوكمة"(Governance App Store) مفتوح، يُمكّن المطورين المحليين من إنشاء حلول معيارية لسياسات القطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والنقل، وسيساعد هذا في دفع التعاون الرقمي داخل الدول وبين بعضها البعض.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة FII ريتشارد أتياس: تعكس منصة SAGE رؤية للذكاء الاصطناعي وتعزز صنع القرار البشري، حيث تمكن هذه المنصة الحكومات والموظفين العموميين من تصميم سياسات أفضل، إذ تتمتع هذه التكنولوجيا بإمكانية هائلة لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح أنه سيتم إطلاق النسخة التجريبية (Alpha) من SAGE لأول مرة خلال قمة مجموعة العشرين (G20) في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، يومي 22 و23 نوفمبر 2025، تليها جلسات تدريب عالمية وإطلاق عام كامل في مؤتمر FII10 في عام 2026.