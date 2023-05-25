عبد الله بن سليمان الراجحي الشخصية المصرفية العربية لعام 2023 بإجماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

وتعتبر مسيرة عبدالله بن سليمان الراجحي الحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال حافلة بالعديد من المنجزات، يأتي من أبرزها اسهامه في تحويل شركة الراجحي للصرافة والتجارة إلى شركة مساهمة عامة، والتي أصبحت فيما بعد مصرف الراجحي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارته، والذي يعتبر أحد أكبر المصارف في العالم العربي.