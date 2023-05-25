عبد الله بن سليمان الراجحي الشخصية المصرفية العربية لعام 2023 بإجماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

توج الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إداراة مصرف الراجحي بجائزة " الشخصية المصرفية العربية لعام 2023"، والتي تمنح من قبل مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وذلك خلال اجتماعه العادي رقم (115) والذي انعقد في مارس الماضي.
حيث أعلن اتحاد المصارف العربية أن مجلس إدارته اختار بالإجماع الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية لتكريمه بجائزة "الشخصية المصرفية العربية لعام 2023".
وتعتبر الجائزة أعلى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية العربية، ويتطلب الفوز بها قراراً بإجماع مجلس إدارته المؤلف من 20 دولة، وذلك بناء على توصية اللجنة التنفيذية المؤلفة من 7 دول، وتصادق عليه الجمعية العمومية للاتحاد (340 مصرفاً)، وذلك تقديراً لجهوده الشخصية المبذولة في تطوير العمل المصرفي العربي، وتحقيق إنجازات مميّزة ساهمت في تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية.
ويأتي فوز عبد الله الراجحي تتويجاً لعطاءاته وإنجازاته في العديد من الملفات المصرفية والخدمة المجتمعية، والتي ساهمت في تقديم مصرف الراجحي كعضو فاعل في خدمة المجتمع بالإضافة إلى شراكته في دعم الاقتصاد الوطني السعودي عبر بناء الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال التركيز على تبني المبادرات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي وكذلك الدور المجتمعي للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.
وتمت مراسم التكريم خلال افتتاح اعمال القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية-العربية لعام 2023 في باريس اليوم الخميس، في فندق ذي بينينسولا ، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوربة فرنسا الأستاذ فهد الرويلي، و العديد من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، بالإضافة الى قيادات من المؤسّسات المالية والمصرفية والدبلوماسية يمثلون 27 دولة عربية واوروبية.
وتعتبر مسيرة عبدالله بن سليمان الراجحي الحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال حافلة بالعديد من المنجزات، يأتي من أبرزها اسهامه في تحويل شركة الراجحي للصرافة والتجارة إلى شركة مساهمة عامة، والتي أصبحت فيما بعد مصرف الراجحي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارته، والذي يعتبر أحد أكبر المصارف في العالم العربي.