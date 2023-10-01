خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية بنين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.