"بلاك هات 24" تنطلق غدًا في ملهم بمشاركة نخبة من قادة الأمن السيبراني والباحثين الأمنيين

تنطلق غدًا أعمال النسخة الثالثة من فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا في العالم "بلاك هات" في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال مدينة الرياض، ومن المقرر أن يستمر الحدث حتى 28 نوفمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" إحدى شركات الاتحاد، بالشراكة مع "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونر متعب القني, أن الرياض تتحول غدًا إلى مركز عالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع الخبراء والمتخصصون من جميع أنحاء العالم لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الحماية الرقمية مما يعزز فرص نموها في القطاع وإيجاد بيئة تقنية محفزة.
وتضم النسخة الحالية نخبة من قادة الأمن السيبراني، والباحثين الأمنيين، ورواد الشركات الناشئة لتبادل المعرفة ومناقشة أبرز التحديات وأحدث الابتكارات في القطاع، بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة المتخصصة في المجال، التي تأتي بهدف تقديم حلول مبتكرة بغرض تعزيز الحماية الرقمية.
وتحتضن الفعالية عدة منصات ومسارح وهي: القمة التنفيذية، وآرسنال، وورش العمل التقنية، وديب دايف إلى جانب "بلاك هات كامبس"، وهي منصة تفاعلية للطلاب يناقش فيها خبراء الأمن السيبراني الحلول الإستراتيجية وأبرز المستجدات التقنية، كما تقدم الفعالية مسابقة "سايبر سييد" التي تختبر مهارات المشاركين لإيجاد حلول للتحديات السيبرانية المعقدة.
ويتضمن "بلاك هات" ورش عمل ودورات تدريبية يقدمها خبراء متخصصون لتطوير المهارات التقنية للمشاركين، إلى جانب مشاركة الباحثين الأمنيين، مثل: نيكيل شريفاستافا، الباحث الأمني الأول في الهند، والذي اكتشف أكثر من 2,000 ثغرة أمنية، وبيانكا لويس، مؤسسة "Girls Who Hack" وهي شركة داعمة للنساء في مجال الأمن السيبراني، والباحث الأمني كيران المعروف باسم "7h3h4ckv157"، الذي يحمل سجلًا بارزًا في اكتشاف ثغرات الجهات الكبرى مثل ناسا، حيث سيستعرضون خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع أبرز التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.
وتستضيف الفعالية خمسة أجنحة دولية، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والهند، ومصر، وباكستان، حيث تضم جميع الأجنحة الدولية 43 جهة عارضة، كما توفر هذه الأجنحة نظرة شاملة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، حيث يعد وجود هذه الدول امتدادًا لثقل المملكة في القطاع.
يذكر أن بلاك هات يقدم تطبيقًا خاصًّا للفعالية لتسهيل ومتابعة جدول الأعمال وتصفح خريطة الحدث، كما سيتاح للحضور فرصة المشاركة في سحوبات على جوائز قيمة تشمل سيارات وأجهزة آيفون وغيرها، للتسجيل عبر الرابط .