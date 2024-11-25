"بلاك هات 24" تنطلق غدًا في ملهم بمشاركة نخبة من قادة الأمن السيبراني والباحثين الأمنيين

ويتضمن "بلاك هات" ورش عمل ودورات تدريبية يقدمها خبراء متخصصون لتطوير المهارات التقنية للمشاركين، إلى جانب مشاركة الباحثين الأمنيين، مثل: نيكيل شريفاستافا، الباحث الأمني الأول في الهند، والذي اكتشف أكثر من 2,000 ثغرة أمنية، وبيانكا لويس، مؤسسة "Girls Who Hack" وهي شركة داعمة للنساء في مجال الأمن السيبراني، والباحث الأمني كيران المعروف باسم "7h3h4ckv157"، الذي يحمل سجلًا بارزًا في اكتشاف ثغرات الجهات الكبرى مثل ناسا، حيث سيستعرضون خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع أبرز التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.